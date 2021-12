TRE-BA conquista o Diamante do CNJ Prêmio Qualidade

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) recebeu o Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Diamante, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A entrega foi feita na abertura do segundo dia do 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nesta sexta-feira (3).

A Justiça Eleitoral baiana teve a mais alta pontuação do país (89,30%), chegando à certificação máxima da premiação. Sob comando do desembargador Roberto Maynard Frank, o TRE-BA investiu em modernização e melhora de serviços.

“Essa conquista é a coroação do trabalho de uma equipe valorosa e de uma gestão pautada na desburocratização dos serviços voltados aos cidadãos, na realização de investimentos em tecnologia e em inteligência artificial, e de um olhar administrativo voltado à priorização da governança, inovação, transparência e sustentabilidade”, destaca o presidente do TRE-BA.

Ele destacou a criação da Secretaria Judiciária Remota do 1º Grau de Jurisdição (SJR), a consecução das reformas nas unidades cartorárias no interior do Estado, e a implementação da solução de automação judicial por meio do robô Janus, cuja atuação reduziu significativamente os esforços humanos em tarefas repetitivas e de menor complexidade, resultando em ganho de tempo e melhor aproveitamento da força de trabalho.

Outro destaque foi a criação do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (Nave), que dá mais eficiência a quem busca serviços da Justiça Eleitoral, seja com uso do robô MAIA ou pelo atendimento humano. As ferramentas com uso de robô são pioneiras e não tiveram custos.