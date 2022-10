TRE-BA inicia a preparação dos locais de votação para o 2º turno

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) deu início, nesta sexta-feira (28/10), aos preparativos dos locais de votação para o 2º turno. As 199 zonas eleitorais do estado organizam até este sábado (29) os 9.345 colégios, clubes, agremiações e associações de bairro onde, no domingo (30/10), funcionarão mais de 36 mil seções eleitorais. Em Salvador, 479 locais de votação estão sendo arrumados por representantes das 19 zonas da capital.

No Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na avenida San Martin, a arrumação das seções começou às 7h30 desta sexta (28/10). Este é o maior local de votação da 3ª Zona Eleitoral, com pouco mais de 10 mil eleitores e 28 seções. Os coordenadores receberam os papéis com identificação dos números das seções, orientações quanto ao uso de celular e acessibilidade, além das pastas-malote, com os cadernos de votação, canetas e envelopes para o armazenamento das mídias.

De acordo com o chefe da 3ª ZE, Paulo Rocha, a organização dos locais de votação é essencial para garantir a logística do domingo das eleições. “Só aqui no Colégio Modelo teremos mais de 10 mil pessoas circulando no mesmo dia, o que exige uma organização capaz de reduzir ao máximo as possibilidades de qualquer contratempo”.

O chefe de cartório destacou a realização do treinamento presencial dos presidentes de mesa, na sede do TRE-BA, como um aprimoramento entre o 1º e o 2º turnos. “Durante uma semana, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia realizou esse reforço, abordando pontos de atenção para que, no domingo, tudo transcorra com tranquilidade”.

Acessibilidade

Na organização do Colégio Modelo para as eleições, também foram montadas as seções voltadas para os eleitores com deficiência, mobilidade reduzida ou super prioridade, que são aqueles com mais de 80 anos de idade. Em 2022, a Justiça Eleitoral reforçou a função dos coordenadores de acessibilidade, identificados com camiseta específica, para garantir atendimento a este eleitorado que, na Bahia, corresponde a quase 63 mil pessoas.

A coordenadora de acessibilidade, Julita Ferreira, servidora do Ministério Público da Bahia, mostrou as seções eleitorais preparadas na área térrea do Colégio Modelo. Essas seções estão equipadas com cadeira de rodas. Eleitores com mobilidade reduzida que votam em andares superiores são conduzidos pelos mesários pelas rampas da escola. “Tudo está sendo preparado para que todos venham exercer a sua cidadania”, disse.