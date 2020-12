TRE-BA retoma atendimento virtual a partir dessa quarta (9)

Serviços poderão ser feitos de forma remota a partir dessa quarta-feira (Foto: Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) retoma os serviços de forma remota, em todo o estado, a partir desta quarta-feira (9). A retomada dos serviços, prevista pelo Calendário Eleitoral, ocorrerá através da página Título Net, em razão da pandemia da Covid-19. Com a reabertura do cadastro, o eleitor poderá solicitar a inscrição eleitoral (1º título), transferência e regularização cadastral. As atualizações serão feitas com base nos requerimentos encaminhados por meio eletrônico, sem a necessidade do comparecimento imediato do eleitor.

O Título Net ficará disponível no site do TRE baiano, no caminho: Eleitor e Eleições - Título Net. O eleitor deverá sinalizar, no site, o tipo de serviço pretendido, preencher um requerimento online e anexar os documentos exigidos. Será necessário o envio de uma foto segurando o documento de identificação anexado.

Apesar da reabertura do cadastro, a emissão de certidões de maneira online continuará disponível por meio do site do TRE baiano. Desse modo, o cidadão que precisar das certidões de: crimes eleitorais, filiação partidária, negativa de alistamento e/ou quitação eleitoral poderá acessar a aba Eleitor - Certidões.

Já para os serviços não disponíveis no site, e também não atendidos pelo Título Net, o TRE da Bahia disponibilizará o “Balcão Virtual”. As solicitações que chegaram via balcão serão encaminhadas para a zona eleitoral ou unidade responsável.