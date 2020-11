TRE finaliza preparativos para primeiro turno das eleições municipais

O sábado que antecedeu as eleições municipais foi de trabalho intenso para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). No período da manhã, os representantes da justiça eleitoral cumpriram a missão de levar as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Municipais para os distritos de Ilha de Maré, Ilha Bom Jesus dos Passos e Ilha dos Frades.

Os equipamentos foram embarcados no Saveiro Clube da Bahia, na Ribeira, em Salvador e seguiram para os destinos com a escolta de oficiais da Marinha e da Polícia Militar para garantir a segurança e integridade na distribuição dos equipamentos.

Para assegurar que as urnas chegassem sem danos, todos os equipamentos foram armazenados em caixas plásticas. A segurança dos servidores que atuarão no domingo(15) também foi contemplada com a distribuição dos materiais de proteção individual como máscaras, face shield (protetor facial) e álcool gel.

O período da manhã também serviu para realizar o sorteio das urnas eletrônicas que passarão por auditoria no processo de votação paralela. Foram selecionadas cinco urnas de diferentes zonas eleitorais.

A primeira urna sorteada pertence a 10ª zona eleitoral, em Salvador, na seção 921. A segunda urna foi da zona 34, na seção 31, localizada na zona rural do município de Belmonte. A terceira zona sorteada foi a 110, seção 121, em Ribeira do Pombal. A quarta zona escolhida foi a 88, seção número 189, que fica em Seabra. A quinta e última zona sorteada foi a 178, seção número 126. Esta zona fica em Saubara.

O objetivo desse sorteio, realizado desde 1996, é atestar a segurança da urna eletrônica e garantir transparência ao processo eleitoral. A ação foi transmitida ao vivo pelo canal do TRE-BA no Youtube. As urnas a serem auditadas serão levadas de suas zonas eleitorais para a sede do TRE-BA, no Centro Administrativo. As zonas vão substituir os equipamentos, inseminando e lacrando urnas de contingência para que os eleitores das seções sorteadas possam votar normalmente.

Ainda no sábado, foi realizado o sorteio de 10 zonas eleitorais para a verificação de autenticidade e integridade do sistema. Essa outra auditoria é realizada na própria unidade eleitoral sorteada. Por meio de um programa do TSE, essas urnas são testadas para aferir que usam programa autênticos e íntegros.

Para o juiz de direito e presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, Roberto José Lima Costa, as duas auditorias “conferem tranquilidade e dão certificação para toda a coletividade da segurança da urna eletrônica”.

Algumas zonas não participaram do sorteio por estarem mais distantes da capital, o que dificultaria o transporte. No domingo, a auditoria acontecerá simultaneamente às votações. Todo o processo será filmado e poderá ser consultado depois, se necessário.



As urnas sorteadas para a auditoria de autenticidade e integridade foram:

* Zona 157, seção 378, em Feira de Santana

* Zona 147, seção 14, em Aiquara

* Zona 87, seção 123, em Lajedinho

* Zona 167, seção 256, em Caem

* Zona 52, seção 116, em Paripiranga

* Zona 25, seção 68, em Ilhéus

* Zona 161, seção 332, em Maetinga

* Zona 180, seção 40, em Lauro de Freitas

* Zona 112, seção 188, em Alcobaça

* Zona 172, seção 19, em Itamaraju