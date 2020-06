Trecho da Av. ACM terá tráfego de veículos interditado durante madrugadas

Um trecho da Av. Antônio Carlos Magalhães será interditado durante o período da madrugada, em função das obras do BRT. O impedimento da via, na altura da Praça Nilton Rique, acontecerá entre meia-noite e 5h, a partir desta quarta-feira (3) e até a quinta-feira da próxima semana (11).

O bloqueio afetará apenas o fluxo dos veículos vindos da Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô) ou da Rótula do Abacaxi no sentido Av. Luiz Viana Filho (Paralela) ou para a Av. Tancredo Neves. Nesse caso, os condutores terão de acessar a Av. ACM, fazer o retorno em frente ao Posto Shell e seguir pela frente do Shopping da Bahia apenas nesta quarta-feira (3). A partir da madrugada de quinta (4) para sexta-feira (5), os motoristas poderão utilizar o retorno exclusivo para ônibus, ao lado da praça.

Durante o período de alteração, condutores e pedestres serão orientados por sinalização e monitores de tráfego.