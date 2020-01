Trecho da Av. Oceânica, em Ondina, será interditado nesta segunda (13)

A via marginal da Av. Oceânica, no trecho entre o Ondina Apart Hotel e o Largo do Camarão, proximidades da agência bancária Itaú Personnalité, será interditado na próxima segunda (13) e na terça-feira (14), das 21h às 5h do dia subsequente, para a realização de obras da Embasa. O trecho passa por requalificação.

Quem trafega pelo trecho interditado terá como opção utilizar a via principal, que funcionará provisoriamente como mão dupla. De acordo com Transalvador, agentes de trânsito estarão pela região para orientar os condutores que passam pelo local.