Trecho da Avenida Sete será interditado nesta quarta-feira (8)

A região da Piedade, na Avenida Sete de Setembro, será interditada nesta quarta-feira (08) para o andamento das obras de requalificação que acontecem na região. O bloqueio ocorrerá apenas no trecho da Praça, das 19h desta quarta-feira (08) até as 6h da quinta-feira (09).

Os veículos que seguem em direção à Praça Castro Alves serão desviados ao lado da Paróquia de São Pedro para a Rua Direita da Piedade. Quem desejar seguir em direção ao Centro Histórico, poderá acessar a Avenida Joana Angélica, Rua Engenheiro Silva Lima – ao lado do edifício do Instituto de Previdência de Salvador (IPS) -, Rua do Paraíso e voltar à Avenida Sete de Setembro.