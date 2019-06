Trecho da orla entre Amaralina e Pituba será revitalizado

Os moradores e frequentadores da orla entre os bairros de Amaralina e Pituba tem algo para comemorar. Isso porque o trecho de 3,3 quilômetros de extensão, a partir do Quartel de Amaralina até a Vila Jardim dos Namorados, será requalificado.

A obra, que será realizada pela Prefeitura de Salvador, prevê novo paisagismo e elementos que proporcionarão maior uso e apropriação da população ao espaço público. O investimento é de R$ 43,6 milhões e o edital de licitação foi publicado nesta sexta-feira (7) no Diário Oficial.

O projeto terá intervenções que englobam instalação de acessos à praia em todas as paradas de ônibus, que serão dotados de rampas, escadas e pérgula, atendendo a quesitos de acessibilidade universal e dando a essas estruturas característica mais charmosa e acolhedora.

Ao longo de todo o trecho ainda haverá guarda-corpo e muretas, além de semáforos inteligentes e iluminação LED.

A Praça João Amaral ganhará quadra poliesportiva, parque infantil, quiosques de coco e acarajé, equipamentos de ginástica e paraciclo. Também será criada a primeira Colônia de Pescadores de Amaralina, que com 87 metros quadrados, dará suporte a 20 pescadores que atuam na região.

Já a Praça do Budião receberá um tratamento com plataforma única. Ou seja, não haverá desnível entre passeio e meio-fio, e o revestimento do piso será em blocos de concreto intertravado.

Foto: Divulgação

Monumento às baianas

Com a intenção de devolver ao Largo de Amaralina a sua importância turística e histórica no contexto na cidade, será instalada uma escultura, assinada pelo artista visual Bel Borba, em homenagem às baianas de acarajé. O posicionamento do monumento foi definido de modo que o transeunte, através da Avenida Amaralina, possa percebê-lo a distância. O piso será trabalhado em pedra portuguesa nas cores vermelha, branca e preta.

A estrutura atual será substituída por um novo quiosque em madeira com acomodação para dez baianas de acarajé e espaço para uma roda de capoeira. Também serão instalados um parque infantil, equipamentos para academia de ginástica e quiosque para a comercialização de coco.

Ioga, tai chi chuan e meditação – Na entrada da Rua Visconde de Itaboraí, próximo ao Posto de Saúde, será construída uma academia de saúde. Para o trecho em frente à saída da Rua Pará, a FMLF projetou uma grande pérgula, destinada à prática de atividades ao ar livre, como ioga, tai chi chuan e meditação. No espaço também haverá quiosques para a venda de coco, acarajé, equipamentos de ginástica e paraciclos.

Inaugurada em dezembro de 2018, a Colônia de Pescadores da Pituba também está inserida nesse projeto. Com uma estrutura de 123 m², abriga 40 pescadores da nova Associação dos Pescadores da Pituba (Apepi- Z1) e possui quatro pontos de comércio (boxes), uma área para guardar motores, sanitários masculino e feminino (com vestiário e espaço para banho), local para tratamento do pescado e 40 armários individualizados para cada pescador.

A partir desse trecho da orla onde está a Arena Aquática Salvador até a Vila Jardim dos Namorados, o projeto da nova orla de Amaralina-Pituba abrangerá a continuidade da ciclofaixa, conectando-a com as que já existem no Jardim dos Namorados, mantendo o padrão de paginação das calçadas e promovendo a melhoria das vias.

Coordenado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), o projeto da nova orla Amaralina-Pituba integra o Programa de Requalificação Urbanística (Proquali), financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF).