Trechos da BA- 526 serão bloqueados na manhã de sábado (28)

A BA-526 (Cia Aeroporto) terá pontos de bloqueio na manhã deste sábado (28). A previsão é que os trabalhos sejam iniciados às 9h e finalizados até 12h. De acordo com a Concessionária Bahia Norte, o bloqueio será em função dos trabalhos de manutenção de linha viva, que será realizada pela Coelba, e ocorrerão no KM 11 da rodovia, no acesso ao CIA, no complexo Viário Simões Filho.

(Foto: Reprodução)

O primeiro bloqueio ocorre no sentido Sul, na alça de acesso da Via Urbana, e será iniciado às 9h, com previsão de duração máxima de duas horas. Durante este período os usuários podem contornar as alças do Complexo Viário de Simões Filho para acessar a Via Urbana em ambos os sentidos.

O segundo ponto de bloqueio será na interseção da Via Urbana com a BA-526, com início às 11h e previsão de duração máxima de uma hora. Os usuários que estiverem trafegando no sentido da rodovia poderão seguir na alça sentido Salvador. Já os motoristas que seguem no sentido Simões Filho (centro) terão de acessar através da Via Preferencial e Via das Torres.

A Concessionária Bahia Norte destaca que a interdição temporária das vias é necessária para a segurança dos usuários e que foi escolhido o sábado para a realização dos trabalhos por ser um dia de menor fluxo na rodovia, assegurando assim o menor impacto possível para aqueles que trafegam pela rodovia.