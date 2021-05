Trechos do Bonfim e Patamares passarão a ter velocidade de 30km/h; confira

As regiões do entorno da Igreja do Bonfim e na área do Greenvile, em Patamares, passarão a ter velocidade de 30 km/h, por conta de um novo projeto de trânsito adotado pela prefeitura de Salvador. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (5), no lançamento das ações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para o Maio Amarelo, mês em que se chama a atenção da sociedade sobre a segurança viária.

O prefeito Bruno Reis apresentou as novidades em evento virtual ao lado da da vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos, e do superintendente da Transalvador, Marcus Passos. A partir de hoje e por todo mês, por conta da campanha, o Elevador Lacerda e o Farol da Barra terão iluminação em cor amarela. Entre as novidades, está um novo conceito de tráfego similar ao Trânsito Calmo, o Zona 30, que vai começar em trechos do Bonfim e de Patamares.

Bruno lembrou que em 2011 uma ação de conscientização da ONU propôs meta de redução nos acidentes de trabalho - reduzir em 50% o número de vítimas fatais no trânsito das cidades, em prazo de 10 anos. “Graças a todo o trabalho que foi feito em Salvador nos últimos anos, conseguimos alcançar essa meta ainda em 2018, conseguindo inclusive reconhecimento internacional – hoje a Fundação Bloomberg, de Nova Iorque, é parceira de nossa cidade em diversas iniciativas. Mas podemos avançar, reduzindo ainda mais a mortalidade em nossa cidade, por isso essa série de iniciativas este mês”, acredita.

A programação foi feita de maneira a mostrar à população a importância das iniciativas para reduzir acidentes. As ações incluem fiscalização, engenharia de tráfego e educação de trânsito. Nesse ano, a Transalvador fez parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, entidade internacional que auxilia cidades a promoverem medidas por um trânsito mais seguro.

O superintendente Marcus Passos lembrou que o cuidado no trânsito é ainda mais importante em tempo de pandemia. “Este ano, por conta da pandemia e da sobrecarga do sistema de saúde, a adoção de condutas responsáveis no trânsito se tornou ainda mais importante porque cada acidente que conseguimos evitar representa menos demandas para hospitais e são mais vidas preservadas”, diz.

(Foto: Betto Jr/Divulgação/Secom)

Novo conceito de engenharia de tráfego

Outra novidade anunciada é a implantação de um novo conceito de engenharia de tráfego em Salvador: o Zona 30. Criado na Alemanha e adotado por vários países e capitais brasileiras, esse novo planejamento busca delimitar áreas urbanas mais seguras para pedestres e ciclistas, limitando velocidade dos carros a 30 km/h. A prefeitura diz que cidades que usaram esse conceito tiveram diminuíção nas vítimas de acidente de trânsito.

Na capital baiana, um projeto semelhante já vinha sendo usado - o Trânsito Calmo, que foi implantado na Pituba, Barra e Rio Vermelho. Já o Zona 30 será usado em um primeiro momento no entorno da Igreja do Bonfim e na área do Greenvile, em Patamares. Depois, deve ser levado para outros pontos.

O Zona 30 faz parte das ações da Semana Global de Segurança Viária promovida pela ONU este ano, entre os dias 17 e 23 de maio, para reduzir acidentes e lesões no trânsito. Ele vaic ontinuar em vigor mesmo depois do período da semana.

Curso para atualização de motociclistas

No início do mês, a Transalvador oferece um curso de atualização para pilotagem segura para mototaxistas e motofretistas. Ele faz parte do programa "Viva na Moto", que é mantido de maneira permanente pela autarquia. Segundo a Transalvador, a frota de motos da cidade aumentou em 50% de 2013 a 2020 e já ultrapassa a marca de 150 mil. Por conta disso, a prefeitura também vai lançar uma campanha de publicidade específica para conscientização dos motociclistas.

Os dados da Transalvador mostram de janeiro a março deste ano 485 vítimas de acidentes envolvendo motos - redução de 14,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse ano, 15 motociclistas morreram no trânsito e 363 ficaram feridos - no ano passado, foram 12 mortes e 436 feridos.

Mais ações para educação no trânsito

Além do curso para motociclistas, a Transalvador vai ofertar ações educativas para estudantes e palestras para profissionais. O projeto “Condutores do Futuro”, realizado pela Gerência de Educação para o Trânsito (Gedut), vai levar educação para o trânsito para as escolas de Salvador. Serão encontros virtuais para tratar de conceitos básicos de convivência harmônica no trânsito.

Haverá também palestras, dentro do programa “Condutor Cidadão”, em empresas e órgãos públicos. Nestas oportunidades serão abordadas atualizações legislativas, práticas responsáveis na direção e conduta defensiva. Material educativo será entregue em lojas de autopeças e autoescolas. Ainda em maio, será realizado o colóquio do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PnaTrans) e uma sessão técnica para todos que integram o Programa Vida no Trânsito de Salvador (PVT).

“O movimento Maio Amarelo deste ano vai promover reflexões sobre atitudes importantes para o respeito e serenidade no trânsito. Afinal, ‘no trânsito, sua responsabilidade salva vidas’, como nos lembra o mote da campanha deste ano”, explica Mirian Bastos, gerente de Educação para o Trânsito (Gedut) e coordenadora do Comitê Vida no Trânsito de Salvador.

PRINCIPAIS AÇÕES MAIO AMARELO