Treinador de Jake Paul vai parar em hospital após cachorro morder o pênis dele

O treinador de boxe BJ Flores, responsável por preparar o youtuber Jake Paul para lutas, teve um susto no sábado (26), quando teve o pênis mordido por um cachorro. Depois de ficar hospitalizado, BJ recebeu alta e deve ficar plenamente recuperado, sem sequelas. A informação é do The Sun.

BJ postou um vídeo no Instagram falando da situação, afirmando que ficou "apavorado" no momento. "Já estou bem, graças a Deus", acrescentou, para tranquilizar os seguidores.

Ele mostrou um relatório médico, que afirmava que após mordida do cachorro ele sofreu uma "laceração peniana".

"'Então, sempre que você achar que está tendo um dia ruim... Lembre-se daquela história sobre o cara que estava no pronto-socorro até as 4 da manhã com uma 'laceração peniana' de uma mordida de cachorro", finalizou.