Trem da linha 1 para e precisa ser retirado de circulação em Salvador 

Passageiros do metrô de Salvador passaram por um susto na manhã desta quinta-feira (4). Um trem que seguia com passageiros no sentido Lapa, apresentou uma falha, parou por alguns minutos, teve a velocidade reduzida e teve que ser recolhido para o pátio de manutenção.

De acordo com a CCR Metrô Bahia após a falha ele seguiu viagem com velocidade reduzida até a Estação Retiro, onde foi evacuado em plataforma e recolhido para o pátio de manutenção, às 6h59.

Em nota, a CCR Metrô informou que a concessionária adotou estratégia operacional para garantir a continuidade da circulação dos trens na Linha 1 e a operação foi normalizada. A Linha 2 não foi afetada.