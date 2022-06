Trem descarrila e abala estrutura da ponte entre São Félix e Cachoeira

A estrutura da famosa Ponte Dom Pedro II, que liga os municípios de São Félix e Cachoeira, no Recôncavo baiano, foi abalada na manhã desta terça-feira (7), após um trem descarrilar sobre ela. Fundada em 1885, a estrutura é localizada sobre o Rio Paraguaçu e serve como ponte automotiva, ferroviária e de pedestres.

De acordo com as prefeituras das cidades, os órgãos aguardam um posicionamento da empresa responsável pela obra, a VLI Multimodal S.A. e, por isso, ainda não é possível ter uma dimensão do tamanho do dano. Até então, nada foi informado.

O órgão relatou, ainda, prejuízos para a cidade, uma vez que o trem ficou a manhã inteira parado no meio da passagem. Até às 13h30 desta terça, a ponte continuava interditada.

O CORREIO entrou em contato com a empresa e aguarda um posicionamento sobre o ocorrido.