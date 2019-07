Tremendo vacilão: Perlla descobre que ex está namorando professora da filha

Foto: Divulgação

A fila andou rápido para o músico Cássio Castilhol após o fim de seu casamento de 8 anos com a funkeira Perlla, com quem tem duas filhas. O artista encontrou a sua nova paixão na professora de sua caçula.

Logo após a separação, de acordo com o Extra, Cássio foi dar aula de música numa escola do Rio de Janeiro, onde a pequena estuda, e engatou o novo romance por lá. Pinta o maior "climão" quando a cantora vai buscar a filha na escola e dá de cara com a atual de seu ex-marido.

Ao descobrir que o ex havia partido para outra, Perlla não ficou "na madrugada, abandonada". Ela tratou de arrumar logo um "paquerinha" para chamar de seu. Trata-se do músico Yuri Durães, de 21 anos.