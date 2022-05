Tremores de terra são registrados em Jacobina neste domingo (15)

A terra voltou a tremer no centro-norte da Bahia neste domingo (15). Às 5h30, um tremor de terra, de magnitude preliminar calculada em 1.7 mR, foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN na região do município de Jacobina.

De acordo com moradores do município, que entraram em contato com o LabSis/UFRN, o evento foi sentido pela população local. Minutos depois, às 8h33 (5h33, hora local), outro evento, desta vez de magnitude 1.1 mR, também foi registrado na mesma localidade.

O último evento registrado no município baiano ocorreu no último domingo, 8 de maio, de magnitude preliminar 2.3 mR. Assim como o evento de hoje, o evento também foi sentido por moradores da região, mais especificamente da localidade de Jaboticaba.

O LabSis/UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e também na região Nordeste do país.