Trens da linha 2 do metrô operam com baixa velocidade neste sábado

Os usuários de metrô que usaram a linha 2 no início da manhã deste sábado (1) encontraram os trens circulando com velocidade reduzida e maior intervalo de parada nas estações. De acordo com informações da CCR Metrô Bahia, o problema foi provocado por ato de vandalismo que afetou a operação, mas o sistema foi reestabelecido às 8h08.

Antes da operação ser normalizada, a concessionária estava informando os clientes sobre a ocorrência por meio de banners e avisos sonoros nos trens e estações. "Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) também estão fazendo a orientação presencial nas estações. A equipe de manutenção está atuando para normalizar a operação. A linha 1 não foi afetada", informa a CCR, em nota. A linha 2 vai do Acesso Norte ao Aeroporto.