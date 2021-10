Três amigos morrem após explosão em churrasqueira na cidade de Curitiba

Três jovens morreram depois que uma churrasqueira explodiu em Curitiba, no Paraná, na noite de sábado (2). Wemerson Souza, 26 anos, Gustavo Lucas Castro, 27, e Larissa Petez, 20, chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.

De acordo com o Uol, os três faziam um churrasco com amigos quando o acidente aconteceu. Os três chegaram a ser socorridos para o Hospital Evangélico Mackenzie, mas morreram por conta da gravidade dos ferimentos - os dois rapazes logo depois de darem entrada. Larissa morreu na noite de domingo.

Um outro jovem, de 28 anos, está internado na UTI do mesmo hospital, em estado de saúde grave. Uma sexta vítima, um rapaz que era namorado de Larissa, também ficou ferido e recebeu atendimento, mas já teve alta.

"A gente estava fazendo um churrasco normal, de fim de semana. Na hora do acidente, por sorte, eu tinha acabado de levar o meu celular para carregar na parte de baixo do sobrado e a explosão na churrasqueira foi no andar de cima. Foi tudo muito rápido e como não tinha muita mobília perto, o fogo não se alastrou muito", diz Aline Emelly, prima de Larissa.

A suspeita é que foi usado para acender o fogo um material inflamável, como gasolina. Ao jogar gasolina ou fogo para intensificar a queima do carvão, a pessoa corre risco de causar uma explosão. O caso será investigado pela Polícia Civil.