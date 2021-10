Três bares e uma pizzaria são interditados por descumprir medidas em Salvador

Três bares e uma pizzaria foram interditados e 17 outros estabelecimentos foram notificados em Salvador por desrespeitar os protocolos sanitários no último fim de semana. A força-tarefa composta por órgãos públicos fez 1.336 vistorias e dispersou quatro aglomerações entre a sexta-feira (22) e o domingo (24).

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informou que os três bares interditados ficam nos bairros de Cajazeiras X, Brotas e São Marcos e que a pizzaria está localizada em Cajazeiras IV. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados nem as infrações que eles cometeram.

Já as aglomerações dispersadas aconteceram em São Cristóvão, Cajazeiras VIII, Marechal Rondon e Federação. A Sedur disse que desde julho, quando teve início a Fase Verde de retomada das atividades econômicas, foram feitas 52.205 vistorias, com 911 notificações, 111 interdições e 104 aglomerações dispersadas.

As queixas dos moradores sobre poluição sonora também foram intensas no fim de semana. A Operação Silere, realizada de forma integrada entre a Sedur e as polícias Militar e Civil, atendeu 581 denúncias, com 127 bairros fiscalizados e 358 vistorias realizadas.

Durante a operação, 41 equipamentos de som foram apreendidos nos bairros de Mussurunga, Alto do Coqueirinho, Itapuã, São Cristóvão, Boca do Rio, Pau Miúdo, Cajazeiras, Novo Marotinho, Pituaçu, Brotas, Jardim das Margaridas e Bosque das Bromélias. Os bairros mais denunciados no final de semana foram Barra, Itapuã, Pituba e Paripe.

Houve também ações de fiscalização e ordenamento do comércio informal, como no Largo do Tanque e na Feira do Rolo. Cerca de 100 guardas civis municipais atuaram nessas operações e em medidas de controle de acesso às praias e áreas públicas, como no Rio Vermelho e na Barra. Houve apoio também à Transalvador, nas operações de Lei Seca, mas sem ocorrências.

Além da Sedur, da Guarda e das Polícias Militar e Civil, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também deram apoio nas operações.