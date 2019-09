Três bibliotecas da Ufba deixam de funcionar aos fins de semana

Três bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (Ufba) tiveram os horários de funcionamento alterados desde a última sexta-feira (21). Segundo a instituição, a mudança é mais uma medida adotada para tentar reduzir os gastos depois dos cortes de recursos realizados pelo Governo Federal.

As três bibliotecas recuaram o horário de fechamento em 2h, passando das 21h para as 19h. Além disso, deixaram de funcionar para empréstimo de livros e leitura nos fins de semana.

Agora, a Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, em Ondina, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Já a sala de estudos ficará aberta até as 21h. O fim de semana também foi alterado. Antes, o espaço abria aos sábados e domingos, das 8h às 16h, mas agora terá experiente apenas aos sábados e somente para a sala de estudos, das 8h às 14h.

A biblioteca do campus de Ondina atende ao Instituto de Letras, Faculdade de Comunicação, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Instituto de Biologia, Faculdade de Farmácia, Escola de Medicina Veterinária e Escola de Dança, e possui coleções especiais.

Já a Biblioteca Universitária de Ciências e Tecnologias Professor Omar Catunda, em Ondina, também vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Isso significa que a abertura será 30 minutos mais cedo, mas não terá mais funcionamento aos sábados.

A unidade fica no campus de Ondina e atende aos estudantes e professores do Instituto de Matemática, Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Geociências.

Já a Biblioteca Universitária de Saúde Professor Álvaro Rubim de Pinho, no Canela, vai funcionar de segunda a sexta-feira das 7h às 19h. Sábado ela não abrirá mais. A unidade fica no campus do Canela e atende à Faculdade de Medicina da Bahia, Faculdade de Odontologia, Escola de Enfermagem, Escola de Nutrição, Instituto de Ciências da Saúde, Instituto de Saúde Coletiva.