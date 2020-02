Três camarotes são desativados na Avenida Sete após fiscalização

Três camarotes irregulares foram desativados na Avenida Sete de Setembro, um dos principais circuitos do carnaval de Salvador, nesta sexta-feira (21). No momento da fiscalização as três marquises estavam ocupadas por foliões. Os técnicos isolaram os espaços e os ocupantes foram obrigados a saírem.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou que a medida foi por segurança. Em nota, o órgão disse que as marquises são antigas, não suportam peso e, por isso, não podem ser utilizadas como camarotes ou arquibancadas.

A Sedur afirmou também que alerta os responsáveis sobre o risco e, quando eles não atendem, são penalizados.

Campo Grande no começo do segundo dia da folia (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

O órgão divulgou que desde o início de janeiro os técnicos têm atuado de forma preventiva. No total, foram emitidas cerca de 1.200 notificações como alerta para a não utilização dos espaços de forma irregular. Durante o Carnaval, os profissionais fazem a fiscalização em regime de 24 horas.

Os responsáveis pelos três camarotes irregulares desativados na Avenida Sete de Setembro foram notificados e podem responder civil e criminalmente.