Três cidades da Bahia vão começar testes de covid-19 em alunos na quinta-feira (25)

Alunos, funcionários e professores da rede estadual de ensino de três cidades da Bahia vão começar a ser testados para o novo coronavírus nesta quinta-feira (25). A ação será realizada em 4.667 pessoas em Ipiaú, Uruçuca e Itajuípe e será executada pela Secretaria da Educação do Estado, em parceria com a Secretaria de Saúde (Sesab) e prefeituras municipais.

Os exames serão feitos de quinta a terça-feira (30), segundo o governo do estado. Nos dias da semana, acontecerão das 8h às 19h, enquanto no sábado (27), serão das 8h às 13h. No domingo (28), será realizada uma busca ativa em comunidades rurais, como o Córrego de Pedras, em Ipiaú.

Em Ipiaú, o Colégio Estadual de Ipiaú, Complexo Integrado de Educação e Centro de Apoio Pedagógico serão as escolas em que os testes serão feitos. Em Uruçuca, o escolhido foi o Colégio Estadual Carneiro Ribeiro. Em Itajuípe, os Colégios Polivalente e Estadual Luiz Viana Filho. Ainda haverá exame no Colégio Estadual de Serra Grande, no distrito de Serra Grande.

Ainda de acordo com o governo da Bahia, os estudantes serão organizados em ordem alfabética pelas escolas. Eles também serão orientados a comparecer em turnos, evitando aglomerações. Equipamentos de proteção individual (EPIs) e álcool gel serão usados pelas equipes, que respeitarão os protocolos de segurança.

"Itajuípe, Ipiaú e Uruçuca registram, pelo menos, 1% da população contaminada pelo coronavírus e, por isso, iniciamos a testagem por essas localidades. Isto possibilita elaborar um plano mais assertivo de retomada das aulas", afirmou o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

Segundo o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, a ideia é que a iniciativa seja ampliada para outras cidades, posteriormente.

"Vamos começar um processo de conhecimento da real situação de infecção dos estudantes, professores e funcionários das escolas da rede estadual fazendo o teste, inicialmente, nestes três municípios. Neste momento, é uma amostragem para podermos compreender a situação, mas a ideia é expandirmos a ação para outros municípios", disse Rodrigues.