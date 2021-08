Três escolas suspendem aulas por casos de covid-19 em Teixeira de Freitas

Três das seis escolas estaduais da cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, tiveram que suspender as aulas por conta de casos de covid-19.

De acordo com o SulBahia News, foram registrados casos no Colégio Ruy Barbosa, no Colégio da Polícia Militar e no Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul (CETEPS).

As aulas foram suspensas segundo o protocolo de biossegurança divulgado pelo Governo do Estado pouco antes da autorização para a volta às aulas nas escolas estaduais.

Procurada, a Secretaria Estadual de Educação ainda não se manifestou sobre os casos em Teixeira de Freitas.