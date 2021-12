Três fiscais ambientais de Porto Seguro são afastados após denúncias de corrupção

Oito mandados de buscas e apreensão foram cumpridos e três servidores públicos tiveram o afastamento cautelar durante uma operação realizada nessa sexta-feira (3) em Porto Seguro e no Distrito de Arraial D`Ajuda, no extremo sul baiano. A operação apurou indícios veementes da prática de corrupção por dois ex-secretários municipais e três fiscais ambientais lotados na Secretaria do Meio Ambiente de Porto Seguro. Denominada Saneamento, a operação é realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e 5ª Promotoria de Justiça de Porto Seguro, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Estado da Bahia.

O Ministério Público coletou evidências da existência de um esquema de corrupção no seio da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, desde as gestões de 2016 e 2017. As investigações revelaram o recebimento de vantagens indevidas para a concessão de licenças ambientais e de implantação para instalação de empreendimentos imobiliários na região. O esquema foi denunciado por empresários do ramo de construção civil, que apresentaram documentos que evidenciam a negociação do valor da propina. Conforme apurações do MP, houve efetivamente o pagamento, com posterior concessão das licenças. Uma das propinas chegou ao valor de R$ 60 mil..

Com base nessas evidências, foram deferidos pelo juiz substituto da 2ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro, André Marcelo Strogenski, os pedidos de afastamento temporário, por 180 dias, dos três fiscais ambientais, além de autorizar buscas e apreensões em endereços residenciais e outras propriedades dos investigados, bem como na sede da Secretaria de Meio Ambiente.