Três homens morrem após confronto com a polícia na Boca do Rio

Três suspeitos de assalto morreram em confronto com a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (10). Além de recuperar seis celulares roubados, localizados por equipes da Operação Acauã, do Comando de Policiamento Regional Atlântico, uma pistola, revólveres e munições foram apreendidos com os suspeitos por policiais da Operação Apolo e da Rondesp Atlântico.

Os assaltantes roubaram os celulares na Rua Goiás, na Pituba, e fugiram pela Avenida Octávio Mangabeira, com um carro modelo Honda Fit (placa FLG-8B83).

Já na região da Boca do Rio, enquanto tentava fugir dos militares, o trio fez manobras em alta velocidade e acabou colidindo o veículo. Os suspeitos teriam descido do carro atirando e, no confronto, foram feridos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, eles foram socorridos, mas não resistiram.

Com eles, foram apreendidos utensílios como uma pistola calibre 380, dois revólveres calibre 38, carregador, munições e duas porções de maconha. Os celulares foram devolvidos às vítimas, na Corregedoria da PM, onde foi formalizada a ocorrência.