Três homens morrem durante operação policial em Pernambués

Três homens morreram em uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (5), durante a Operação Balder, no bairro de Pernambués, em Salvador. O tiroteio aconteceu na Rua Botafogo, na localidade conhecida como Baixa do Manú, quando os suspeitos armados foram surpreendidos com a chegada dos militares.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e a equipe policial revidou o ataque. Os suspeitos se esconderam dentro de uma casa onde continuaram a efetuar os disparos.

Com o fim do tiroteio, a PM fez uma varredura no local e encontrou os três homens baleados. Eles foram socorridos pelos policiais para Hospital Roberto Santos, mas não resistiram. No imóvel também foram encontrados duas pistolas e um revólver. Nenhum policial ficou ferido.

Treze presos

A operação, que iniciou às 5h desta quinta, foi realizada ao longo do dia nos bairros Pernambués, Piatã, Águas Claras e Cajazeiras pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, para combater o tráfico de drogas, homicídios e roubos em Salvador.

Pela manhã, as guarnições envolvidas apreenderam drogas, balanças de precisão, duas pistolas e uma espingarda calibre 12. A Polícia Militar também participou do cumprimento de treze mandados de prisão.

Por conta da ação policial em Pernambués, não houve aula no Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro. A escola foi marcada recentemente por um triste episódio em março deste ano. O estudante Max Santos de Oliveira, 18 anos, foi morto no estacionamento da unidade. As prisões ajudaram a elucidar três homicídios no bairro, incluindo o estudante.

Um dos alvos prioritários da Operação Balder teve o mandado de prisão e de busca e apreensão cumprido no bairro de Piatã, nesta quinta-feira (5). Segundo a Polícia Civil, com ele foi aprendido um veículo de luxo avaliado em mais de R$100 mil.

De acordo com o delegado Adriano Lobo, o homem é operador financeiro da quadrilha. “Ele gerenciava as finanças do tráfico da organização criminosa. Também gerente dos dois líderes, os quais serão inseridos no Baralho do Crime da SSP”, detalhou.

Ao todo, 13 pessoas foram presas durante a operação nesta quinta.