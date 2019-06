Três homens são baleados após confronto com a polícia em Armação

Três homens foram baleados após confronto com a polícia na noite deste sábado (29) em Armação. Segundo informações da polícia, a troca de tiros ocorreu na avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Bompreço e do restaurante Velas D'Içar. Policiais da Operação Apolo estavam em uma viatura quando seguiram o trio, que estava em um veículo roubado, modelo Renault Logan.

De acordo com a polícia, ao perceberem que estavam sendo seguidos, eles atiraram contra a viatura. Os policiais revidaram e atingiram os suspeitos, que foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). José Carlos dos Santos, 26 anos, foi atingido no ombro direito de raspão e nas costas; Augusto José Sacramento Santos, 27 anos, foi alvejado no braço direito e nas costas; e Maurilio Barreto Fortunato, 27 anos, teve escoriações no ombro direito.

Após o confronto, os três pararam o veículo e foram cercados por mais duas viaturas da Operação Apolo. Eles saíram do veículo, se jogaram no chão e se entregaram, segundo a polícia. No veículo, foi encontrada um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas. O caso foi registrado na 6a Delegacia Territorial (Brotas).