Três homens são executados a tiros em barbearia no bairro de Pau Miúdo

Criminosos a bordo de um veículo prata pararam em frente a uma barbearia localizada no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, e dispararam contra os clientes na manhã desta sexta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens atingidos acabaram mortos no local e um terceiro foi encaminhado por populares ao Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu aos ferimentos. Duas das vítimas foram identificadas como Rubens Sacramento Barbosa Jr. e Rafael do Santos Oliveira Jr, segundo a TV Bahia. O terceiro ainda não foi identificado.

Policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegaram ao estabelecimento, que fica na Rua dos Pirineus, perto do fim de linha do bairro, por volta das 10h para atender a ocorrência. Os PMs isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realizar perícia e remoção dos corpos.

A Polícia Civil informou que equipes foram acionadas no final da manhã e ainda estão em campo realizando as apurações iniciais. Não há mais detalhes até o momento.