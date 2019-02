Três homens são mortos a tiros em Sete de Abril; irmãos foram atingidos em casa

Três homens morreram no bairro de Sete de Abril, na noite desta sexta-feira (22). Duas das mortes aconteceram com intervalo de cerca de 50 minutos entre uma e outra, de acordo com o boletim da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

Os irmãos Daniel Pitta dos Reis Santos, 19 anos, e Emanoel Pitta dos Reis Santos, 25, foram mortos na Rua da Boa Paz, na localidade conhecida como Peba. Os dois foram atingidos por tiros, por volta das 22h55. Já Edmilson Alves da Silva, 30, foi morto na Avenida Maria Lúcia, na Travessa dos Humildes. Ele também foi alvejado por tiros, às 23h49.

Ao CORREIO, a Polícia Militar confirmou que policiais da 50ª Companhia Independente (Sete de Abril) foram acionados para atender a uma denúncia de triplo homicídio.

“Quando chegaram aos locais as guarnições isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realização da perícia e remoção dos corpos. O primeiro foi localizado na Via Regional atingido por disparos de arma de fogo e as outras duas vítimas dentro de uma casa onde moravam”, afirmou a PM, em nota.

Os crimes serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).