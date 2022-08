Três homens são presos e dois carros roubados são recuperados na BA

Três homens foram presos e dois veículos roubados foram recuperados, em Feira de Santana e em Valença, nesta segunda-feira (1º). O primeiro caso foi de um caminhão Ford F600, furtado em um estacionamento no centro de Feira. Ele foi localizado momentos depois, na BA-052, nas imediações do distrito de Bonfim de Feira, durante diligências realizadas por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Segundo a Polícia Civil, havia uma bomba de lançar concreto instalada no veículo e, dentro dele, os policiais encontraram a chave falsa utilizada para praticar o furto. Dois homens suspeitos do crime foram autuados em flagrante e encaminhados ao Complexo Policial do Sobradinho.

O segundo caso foi do roubo de um carro Citroen C4 Cactus, também em Feira de Santana. Os policiais receberam denúncia de que o veículo estaria em Valença, município 180 km distante de Feira, se deslocaram até o município e localizaram o carro no estacionado em frente ao Terminal Rodoviário. Um homem foi preso no momento em que entrava no carro roubado. Ele foi autuado por receptação.

Os nomes dos presos não foram divulgados.