Três novos bairros de Salvador vão receber medidas de proteção à vida

As ações de proteção à vida, criadas pela prefeitura para combater a disseminação do novo coronavírus nos bairros de Salvador serão aplicadas em mais três regiões da cidade. Nesta sexta-feira (14), durante a entrega de obras no bairro de Pau da Lima, o prefeito Bruno Reis explicou as mudanças.

“Nesses últimos sete dias, em função das ações, tivemos queda [no número de novos casos] em três bairros: Liberdade, Paripe e Pernambués. Então, nós vamos sair deles, e seguir para outras três regiões que estão tendo aumento de casos acima da média da cidade que são Lobato, São Marcos e Boca do Rio”, afirmou.

Essa será a primeira vez que o Lobato vai receber medidas de proteção à vida depois que a segunda onda de covid-19 aconteceu. Já São Marcos e Boca do Rio vão voltar para a lista. As equipes estiveram nessas regiões no pico da segunda onda, depois de alguns dias os números caíram e as ações foram suspensas. Agora, a quantidade de casos voltou a subir e, por isso, as medidas serão retomadas.

Além dos três bairros já citados, as ações estão acontecendo também em Brotas, Fazenda Grande do Retiro, e São Caetano. O consultor de vendas Antônio Lima, 27 anos, mora em São Marcos e disse estar preocupado. “Algumas pessoas parecem ter esquecido que estamos em uma pandemia e que a maioria da população ainda não está vacinada. Espero que essas medidas ajudem na conscientização”, disse.

As medidas de proteção à vida nos bairros envolvem realização de testes rápidos, distribuição de máscaras, medição de temperatura, higienização e lavagem de ruas, e ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Também são realizadas ações sociais, através dos atendimentos do Cras Itinerante e das equipes de abordagem social.