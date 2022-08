Três pessoas morrem e duas ficam feridas em ataque em bar

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um ataque a tiros dentro de um bar na cidade de Eunápolis, no Sul do estado. O crime aconteceu no bairro Parque Renovação, na noite do último sábado (20).

Policiais militares da 7ª CIPM foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram duas pessoas mortas e outras três feridas, que foram socorridas para Hospital Regional de Eunápolis. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Outras duas mulheres estão internadas.

As vítimas foram identificadas como Roseane dos Santos Pereira, de 31 anos, Leonardo Salgado Gonçalves, de 34, e André Henrique de Jesus Reis, de 26. Segundo a Polícia Civil, André havia saído do sistema prisional, onde cumpriu pena por tráfico de drogas.

O crime está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Eunápolis.