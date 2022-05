Três pessoas morrem e quatro são internadas após patrão oferecer 'cachaça batizada'

Três pessoas morreram e quatro precisaram ser internadas após beber uma "cachaça batizada" em um ônibus. Todas as vítimas eram prestadoras de serviços e aguardavam o pagamento, quando o contratante ofereceu o drink.

De acordo com a Polícia Civil, os mortos foram identificados como Vitor Oliveira de Assis, de 17 anos, Igor Gabriel Santos Conceição, de 19, e Marcone Ferreira de Souza, 26.

Segundo o boletim de ocorrência, as sete vítimas que beberam o líquido trabalhavam em uma fazenda localizada no povoado de Entroncamento de Porto Novo, em São Félix do Coribe, no oeste baiano. Elas estavam dentro de um ônibus aguardando o pagamento pelos serviços prestados, quando um dos trabalhadores ofereceu uma dose de bebida conhecida como pinga. Ao ingerir o líquido, todos os trabalhadores começaram a passar mal e foram socorridos para uma unidade de saúde. Três deles não resistiram e quatro seguem internados, mas não há informações sobre o estado de saúde deles.

O homem que ofereceu a bebida já prestou depoimento e outras oitivas estão agendadas. Foram expedidas as guias para necropsia e exame toxicológico. Diligências estão sendo realizadas para tentar elucidar o caso.

A causa das mortes será apurada pela Delegacia de São Félix do Coribe, que já instaurou inquérito.