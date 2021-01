Três pessoas morrem eletrocutadas ao tentar trocar bandeira em poste em Feira

Três pessoas morreram eletrocutadas na manhã da terça-feira (12) no ditrito de Matinha, em Feira de Santana. As vítimas foram identificadas como Reginaldo Pinto da Silva, 32 anos, Ana Paula Silva Sousa, 47, e Iraci Ramos, 57.

O local do acidnte é um terreiro de candomblé. Reginaldo subiu em uma árvore para trocar uma bandeira que estava fixada em um poste de metal quando acabou tocando em um fio de alta tensão. As mulheres correram para ajudá-lo e acabaram sendo eletrocutadas também.

"Eu estava trabalhando na casa do menino ali, ajudando ele a colocar um piso e aí me chamaram rapidamente, vim correndo. Quando cheguei vi os três caídos um em cima do outro. O homem estava em cima do cajueiro, e segundo os meninos aqui a mulher foi salvar ele na hora que o ferro agarrou no fio de alta tensão, e depois veio a outra e ficaram todos os três. Eles queriam descer o ferro para trocar uma bandeira de candomblé. Iria tirar uma velha e colocar uma nova, aí não conseguiram nem tirar a velha nem colocar a nova. Morreram todos os três", contou o lavrador Alfredo Alves ao Acorda Cidade.

Quando outras pessoas se aproximaram, dois deles já estavam mortos. Uma das mulheres ainda mexia as mãos, pedindo ajuda, mas logo em seguida acabou morrendo também. Reginaldo era morador de Santo Amaro e estava na zona rural de Feira para uma festa. As duas mulheres viviam na cidade.

A Coelba afirmou que uma equipe foi ao local e que o acidente aconteceu nas instalações do imóvel, sem relação com a rede de distribuição de energia. O mastro metálico manuseado por uma das três vítimas entrou em contato com a fiação interna da residência.

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira.