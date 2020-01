Três pessoas são baleadas em tiroteio depois de assalto no Rio

(Foto: Reprodução)

Três pessoas foram baleadas durante um tiroteio no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (24). A informação é do G1 RJ.

Um PM de folga presenciou um assalto - a vítima deixava uma agência bancária quando foi abordada pelo criminoso. O policial militar reaiu e houve uma troca de tiros. O suspeito foi baleado e dois pedestres também foram atingidos na perna, de raspão.

Logo depois, policiais da Operação Centro Presente chegaram e prenderam o suspeito. Bombeiros foram chamados e socorreram as vítimas para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38, dois telefones celulares e um envelope com dinheiro.