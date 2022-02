Três pessoas são esfaqueadas em bar após dono se recusar a tocar Pabllo Vittar no ES

Três pessoas foram esfaqueadas em um bar na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, na última segunda-feira (21). O motivo da briga? Um cliente pediu para que os funcionários colocassem a música "Amor de Que", da Pabllo Vittar, no som ambiente. Quando seu pedido não foi atendido, ele jogou um copo de cerveja no rosto do filho do proprietário. O rapaz revidou, dando início à uma confusão generalizada.

De acordo com o portal Folha Vitória, o bar é tradicional no bairro, há 11 anos no endereço. Do lado de fora do estabelecimento, pessoas tentaram apartar a briga, quando o cliente, de 26 anos, pegou uma faca para atacar o homem, que foi atingido nos dedos e no punho.

Durante o ataque de fúria, ele deixou três pessoas feridas. Uma das vítimas precisou de atendimento médico e recebeu dez pontos no dedo.

A Polícia Civil informou ao portal que o homem assinou um termo circunstanciado por lesão corporal e foi liberado para responder em liberdade.