Três por uma: o primeiro mandato coletivo de Salvador

Você votou em uma, mas vieram três. Não foi promoção, é mandato coletivo mesmo - o primeiro da história da Câmara Municipal de Salvador. Oxe, mas como assim? Pois é, são três mulheres negras em uma mesma legislatura.

Elas vêm de três bairros totalmente diferentes de Salvador. Laina Crisóstomo é de Brotas, Cleide Coutinho é de Cajazeiras, e Gleide Davis é da Suburbana. Juntas, elas são as Pretas por Salvador (PSOL).

No 6º episódio do Podcam, o 1º podcast sobre a Câmara Municipal de Salvador, explicamos o que é um mandato coletivo, como tem funcionado e como está sendo o primeiro ano das Pretas na Câmara.

Clique no player abaixo para ouvir o 6º episódio do Podcam:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Como esse tipo de legislatura ainda não é totalmente reconhecida pela Justiça Eleitoral, só o CPF de Laina está registrado. Mas e o salário, será que é dividido? Todas podem falar na Tribuna? Quem propõe os projetos de lei?

Para entender como tem sido essa configuração, conversamos com a co-vereadora Laina Crisóstomo. Ela é advogada e fundadora da Organização Não Governamental (ONG) A Tamo Juntas, que ajuda mulheres em situações de violência. Laina foi a candidata a deputada federal mais votada pelo PSOL na Bahia em 2018.

Toda terça-feira, você ouvirá no Podcam uma matéria especial sobre a Câmara de Vereadores em formato de áudio.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Podcam

O Podcam foi desenvolvido pela repórter do CORREIO, Marcela Villar, para a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação (Facom), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), sob orientação da professora Lívia Vieira. A defesa pública do trabalho foi no dia 23 de novembro e a banca foi composta pela professora e jornalista Malu Fontes e pelo jornalista e colunista do CORREIO, André Uzêda.