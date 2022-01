Três são presos após furto de trilhos em rodovia de Alagoinhas

Dois homens foram presos ao serem flagrados furtando trilhos do trecho da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), em Alagoinhas, na manhã desta segunda-feira (10). Eles estavam roubando o material no bairro de Santa Terezinha quando foram vistos por uma equipe do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Alagoinhas). O dono de um ferro velho também foi detido enquanto comprava o produto furtado depois.

"Recebemos a informação que a empresa responsável pela segurança patrimonial do local tinha visto a dupla no depósito, onde os trilhos ficam. Na localidade indicada, encontramos os suspeitos com os produtos dentro de um caminhão, tentando realizar a revenda. O condutor, o ajudante e o comprador foram detidos em flagrante", explica o comandante do 4° BPM, tenente-coronel Antônio Ávila.

Os três foram encaminhados para delegacia da cidade, onde foram autuados por associação criminosa e receptação. "Dois dos envolvidos já possuíam passagens pela polícia pelos crimes de furto e receptação. Os suspeitos foram alcançados enquanto tentavam revender os fragmentos em um ferro velho do município. No momento, todos eles se encontram custodiados, à disposição da Justiça", explica o titular da 2º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas), delegado Fábio Santos da Silva.