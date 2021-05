Três são presos por esquema de tráfico de drogas na rota Manaus-Salvador

Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal para combater o tráfico interestadual de drogas, por via aérea, na rota Manaus (AM)-Salvador. As prisões aconteceram nos dois estados. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

O tráfico acontecia com utilização de 'mulas' que transportavam a droga escondidas na bagagem - trazendo de Manaus para comercialização na capital baiana.

A investigação começou em novembro do ano passado, com compartilhamento de informações entre a PF, Polícia Militar da Bahia e a Polícia Civil do Amazonas. Nessa época, foram apreendidos 1,2 kg de skunk, 80 gramas de cloridrato de cocaína, balança de precisão, pó de fermento (usado para misturar e dar volume à cocaína) e munições .380 em uma casa na Praia do Flamengo.

A polícia identificou que a droga era de uma pessoa que já tinha recebido outras cargas para revenda em Salvador, o que sinalizou que havia um esquema fixo.

O nome dos presos, e locais exatos onde foram detidos, não foram divulgados. Eles vão responder por tráfico de drogas.