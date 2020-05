Três suspeitos são mortos e um PM fica ferido durante troca de tiros em Pirajá

Três traficantes foram mortos e um policial militar ficou baleado durante uma troca de tiros na localidade Osório Vilas Boas, no bairro de Pirajá, na segunda-feira (18). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pirajá) foram recebidos a tiros ao verificar uma denúncia anônima que revelava a presença de homens armados na localidade. Um policial e um criminoso ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Geral do Subúrbio. Segundo a Polícia Militar, o policial passou por cirurgia e está sob os cuidados médicos. O estado de saúde é estável.

Ainda segundo a SSP, após o confronto, equipes da Rondesp Baía de Todos os Santos (BTS) e do Grupamento Aéreo (Graer) foram acionados e cercaram o local. De acordo com o comandante da Rondesp BTS, tenente-coronel Elsimar Leão, os criminosos resistiram à abordagem e atiraram contra os policiais, foram feridos e socorridos para o hospital, mas não resistiram.

A polícia informou que, com os suspeitos foram encontrados dois fuzis AR 115, dois revólveres calibres 38, vasta munição, drogas e outros itens utilizados no comércio ilegal de entorpecentes. Também foram encontrados dois carregadores para fuzis, 52 munições para a mesma arma, carregador para pistola calibre .40, munições para calibres 9, 40 e .45 milímetros, uma bandoleira para arma longa, colete e placas balísticas.

Foto: Divulgação/SSP

Na mesma região também foram apreendidos um tablete de cocaína, 31 porções da mesma droga prontas para a venda, 900 gramas de maconha em embalagens de tamanho variados, dois sacos de crack, três balanças, um caderno com anotações e controle da venda de drogas, dois celulares, dois relógios e embalagens diversas. Um veículo clonado, modelo HB20, usado pelo grupo criminoso foi recuperado.

O oficial lembrou que o armamento encontrado com os traficantes é utilizado em situações de guerra. "O trio era ligado a investidas contra instituições financeiras na região da Chapada", revelou Leão. O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar e o automóvel apreendido levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.