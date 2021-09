Três trabalhos de doutorado da Ufba vencem o Prêmio Capes de Tese 2021

Três teses de doutorado de estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) venceram o Prêmio Capes de Tese 2021. As teses dos agora doutores foram defendidas em 2020, nas áreas de artes, interdisciplinar e sociologia.

Outros dois trabalhos de doutorado foram agraciados com menção honrosa, nas áreas de ensino e psicologia. Ao todo, 49 teses foram premiadas pela Capes em diferentes áreas e outras 92 receberam menção honrosa.

Um dos trabalhos vencedores foi do pesquisador Diego Pizarro, na área de artes. Ele defendeu a tese no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, orientado pela professora Maria Albertina Silva Grebler.

Já na categoria interdisciplinar, o prêmio ficou com a pesquisadora Hannah Romã Bellini Sarno, do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, orientada por pelo professor Messias Guimarães Bandeira. A outra tese vencedora, na área de sociologia, foi da pesquisadora Natasha Maria Wangen Krahn, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, orientada por Luiz Cláudio Lourenço.

Uma das menções honrosas foi para Maria Aparecida da Silva Andrade, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (parceria da Ufba com a Universidade Estadual de Feira de Santana), sob orientação de Rosileia Oliveira de Almeida e coorientação de Dália Melissa Conrado. Já a pesquisadora Adrielle de Matos Borges Teixeira, orientada por Maria Virginia Machado Dazzani, recebeu menção honrosa por seu trabalho em Psicologia.

Em nota, a Ufba parabenizou os vencedores. A Capes informou que os selecionados vão receber uma bolsa de até um ano para estágio pós-doutoral em uma instituição nacional, além de certificado e medalha. Por sua vez, os orientadores ganharão um prêmio para participação em evento acadêmico-científico nacional, no valor de até R$3 mil, além de certificado. Os coorientadores e os programas de pós-graduação nos quais as tese foram defendidas também recebem certificado.

Os 49 vencedores ainda concorrem ao Grande Prêmio. Ao final, serão três vencedores do Grande Prêmio, divididos por área de avaliação: ciências da vida, humanidades e ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar.

Os três ganhadores do Grande Prêmio devem receber uma bolsa de pós-doc em instituição internacional, por até 12 meses, certificado e troféu. Os respectivos orientadores receberão premiação de R$9 mil, para participar de congresso no exterior, e certificado de premiação, que também será entregue aos coorientadores e ao programa em que a tese foi defendida. Os vencedores do Grande Prêmio serão divulgados em dezembro.