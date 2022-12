Treze carros-pipas e retroescavadeira são utilizados para combater incêndio em loja da Havan

A Prefeitura de Vitória da Conquista enviou recursos para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio na Loja Havan, localizada na Av. Juracy Magalhães, que começou na manhã desta quarta-feira (28). A unidade estava fechada quando as chamas começaram e ninguém ficou ferido.

A secretarias municipais do Meio Ambiente (Semma) e Desenvolvimento Rural (SMDR), além da Defesa Civil e Deserg, com apoio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), enviaram cerca de 13 carros-pipas, uma retroescavadeira e cinco brigadistas para atuar no incêndio. No local também atuam cerca de 40 bombeiros militares com apoio de seis caminhões pipa e viatura de bombeiro civil que atua no aeroporto do município. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) disponibilizou, ainda, 14 agentes e sete viaturas (incluindo sinalização e fiscalização de estacionamento).

A secretária do Meio Ambiente Ana Cláudia Passos destacou a importância da parceria da Semma com o Corpo de Bombeiros. “Temos cinco brigadistas aqui. Eles não podem agir no foco do incêndio, só os bombeiros podem chegar, mas estamos aqui dando suporte no que for necessário”, disse.

De acordo com o coordenador do Sistema Municipal de Trânsito, Tiago Barros, a Semob, por meio do monitoramento do Simtrans, identificou a fumaça pouco antes das 9h, e assim que o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a equipe de agentes e viaturas já estava a postos para atuar na interdição de todo o entorno, incluindo a Av. Juracy Magalhães, em ambos os sentidos, a lateral da Pousada Itajuípe, e também próximo ao anel viário, desviando o trânsito inclusive do transporte coletivo.

“Mantivemos a equipe no local para garantir a segurança dos motoristas e transeuntes. A liberação virá com a autorização do Corpo de Bombeiros”, disse o coordenador.

A gerente da loja Havan, Ana Karine, informou que ninguém ficou ferido. “Todos os colaboradores e clientes saíram rapidamente. Foi logo após a abertura da loja”. Ela agradeceu ao apoio que está sendo dado no combate ao incêndio.

O incêndio

A loja da Havan, localizada na Avenida Juracy Magalhães, em Vitória da Conquista, foi atingida por chamas na manhã desta quarta-feira (28). Segundo a empresa, a loja estava fechada quando o incêndio começou. Não houve feridos.

"A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes", afirma o comunicado da empresa.

A unidade comercializa itens de diversos setores, eletro, moda, brinquedos, ferramentas, cama, mesa e banho, além de utensílios domésticos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a loja completamente tomada pelo fogo. Uma fumaça escura também se espalhou pela região. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

A loja de Vitória da Conquista, inaugurada em 2018, conta com mais de 350 mil itens, além do depósito, mas a empresa ainda não sabe qual o prejuízo causado pelo fogo: "O incêndio ainda está acontecendo. Não temos nada oficial. Iremos ao local durante a tarde para pegar informações oficiais", informou a Havan.

O Corpo de Bombeiros informou que seis viaturas se deslocaram ao local para combater o incêndio. Já no final da manhã, a corporação afirmou que os agentes já tinham conseguido controlar as chamas que atingiram o estabelecimento.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não há risco das chamas atingirem edificações vizinhas.