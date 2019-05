TRF-2 determina que Michel Temer e Coronel Lima voltem à prisão

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu por 2 votos a 1 nesta quarta-feira (8) revogar o habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e de João Baptista Lima Filho, o Coronel Lima, amigo dele. Assim, ambos têm que voltar à prisão. Já o ex-ministro e ex-governador do Rio Moreira Franco, assim como outros cinco acusados, tiveram o habeas corpus mantido pelo TRF-2.

Veja as decisões para cada um:

Michel Miguel Elias Temer Lulia, ex-presidente - voltará a ser preso

João Baptista Lima Filho (coronel Lima), amigo de Temer - voltará a ser preso

Wellington Moreira Franco, ex-ministro do governo Temer - habeas corpus mantido

Maria Rita Fratezi, arquiteta e mulher do coronel Lima - habeas corpus mantido

Carlos Alberto Costa, sócio do coronel Lima na Argeplan - habeas corpus mantido

Carlos Alberto Costa Filho, diretor da Argeplan e filho de Carlos Alberto Costa - habeas corpus mantido

Vanderlei de Natale, sócio da Construbase - habeas corpus mantido

Carlos Alberto Montenegro Gallo, administrador da empresa CG IMPEX - habeas corpus mantido

Por conta de uma decisão liminar de Ivan Athié, também do TRF-2, os acusados estão soltos desde 25 de março.

Operação

Temer e Coronel Lima foram presos na Operação Descontaminação, em 21 de março, pela Justiça Federal do Rio. Eles são acusados de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa juntamente com João Baptista Lima, o coronel Lima, que seria o operador do esquema e também foi preso na mesma ocasião.