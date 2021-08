Tribunal do Júri retoma atividades presenciais em setembro

Serão retomadas em Salvador as sessões de julgamento do Tribunal do Júri, que estavam paradas há um ano e meio, por conta da pandemia. O retorno está agendado para o dia 1° de setembro.

O retorno contará com todo um protocolo de segurança a ser seguido, como uso obrigatório de máscara e álcool gel, acesso ao plenário de julgamento limitado para evitar aglomerações e distanciamento entre os participantes da sessão.

O primeiro caso em pauta para o retorno é o de um homicídio qualificado, que terá o promotor de Justiça Antônio Luciano Assis atuará na acusação. Na ocasião, ocorrerá o julgamento de João Vitor Luciano dos Reis, que está preso e é acusado de ter matado Marcos Aurélio Vasconcelos Oliveira em junho de 2016.

O crime ocorreu por volta das 5h, no bairro da Calçada, e o autor estava em companhia de dois indivíduos ainda não identificados. A vítima foi esfaqueada e não resistiu.