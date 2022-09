Tribunal Eleitoral do Rio barra candidatura do 'faraó dos bitcoins'

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) barrou nesta segunda-feira, 12, a candidatura de Glaidson Acácio dos Santos (DC), o 'faraó dos bitcoins', a deputado federal. Ele está preso preventivamente sob suspeita de comandar um esquema de pirâmide com criptomoedas.



Os desembargadores decidiram que Glaidson deveria ficar inelegível por constar como sócio em empresas denunciadas por crimes contra o sistema financeiro nacional. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O caso veio a público em agosto do ano passado na Operação Kryptos. A Polícia Federal (PF) revelou um esquema bilionário de transações fraudulentas no mercado de criptomoedas iniciado em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e atribuído a Glaidson.



O desembargador Luiz Paulo Araujo, relator do processo, disse que a análise dos pedidos de candidatura pela Justiça Eleitoral deve considerar a "vida pregressa do candidatos".



"O legislador ordinário não apenas prestigiou a vontade popular soberana, ele também deu concretude aos cânones constitucionais da moralidade e da ética", defendeu.



O entendimento do TRE-RJ confirma o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, que pediu a cassação do registro.