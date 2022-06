Trilha de dia, forró de noite: Chapada Diamantina tem opções de São João e aventura

Verenna Fernandes é quase um ponto turístico do Capão. Sempre bate ponto por lá, inclusive já deixou a cidade grande para morar em seu cantinho do coração. Layla Cupertino é outra que sempre deixa a agonia da maior cidade do país, São Paulo, e corre para o Vale, na Chapada Diamantina. Assim como Daniel Aloísio, que faz de lá o point de suas comemorações importantes.

Os três escolheram a Chapada Diamantina para passar o São João. Esqueça as grandes festas, os artistas renomados, os bate-volta. Nada disso: assim como os três, baianos e turistas optam por uma festa junina que mistura uma programação composta por trilha pelo dia e forró pé-de-serra à noite. Daniel fez essa programação em 2016, quando se formou no Ifba.

VAI CURTIR O SÃO JOÃO NA BAHIA? CLIQUE AQUI E VEJA GUIA COMPLETO DOS FESTEJOS

E vai repetir a dose em 2022 para comemorar tanto a volta do São João, festa preferida do rapaz de Ribeira do Pombal, quanto a sua graduação, alcançada no ano passado. Já Verenna vai fazer esse roteiro no São João pela primeira vez.

Ela viajou por várias cidades da Chapada: Capão em carnaval, Dia das Crianças e Réveillon; Lençóis num 7 de Setembro; Mucugê num outro feriado que nem recorda mais. A rotina parece sedutora, mas é puxada - tanto para Verenna que faz atividade física regular e já é expert nas trilhas quanto para quem é sedentário. "Uma vez, levei amigas para o carnaval e no quarto dia de viagem metade do grupo já estava muito cansada porque fizemos trilhas mais longas. É bom ter um preparo físico para poder fazer a trilha e, à noite, não ficar até muito tarde na farra para aguentar o outro dia", aconselha Verenna, acostumada a fazer o combo Trilha e Forró.

De fato, ter o pique não é pra qualquer um: trilhas mais curtas como Ribeirão do Meio - Lençóis têm 8 km de caminhada. Quem sai de Lençóis às 8h30, retorna às 12h. Quem sai às 14h, volta às 17h30. Mas essa é uma das trilhas mais curtas. Há trechos bem mais longos, como Lençóis - Vila Guiné, que vai em direção ao Mirante do Pati e tem 12 km de chão, passando pelos campos de altitude dos Gerais do Rio Preto. Há opções de trilha de um único dia, mas também é possível fazer trajetos que duram de 3 a 5 dias, com pernoites em casas de nativos durante o trajeto. Agência de turismo especializada na região, o Chapada Adventure tem pacotes que vão de 2 a 7 dias.

O pacote de 7 dias, de 19/06 a 25/06 custa R$2.180,00 por pessoa, dando direito a hospedagem em Mucugê e uma série de trilhas. O pacote oferece passeios pela Fazenda Pratinha, Gruta azul, gruta Lapa Doce, Morro do Pai Inácio, Cachoeira do Mosquito e Poço do Diabo, Cachoeira da Fumaça, Poço encantado, Cachoeira das Orquídeas, Cachoeira do Recanto Verde, cachoeira do Buracão, Centro histórico de Lençóis, Centro histórico de Mucugê e Águas Claras.

Por sua vez, a agência Diamantina Trip oferece, entre outros pacotes, o de dois dias. Por R$560, o roteiro conta com passeios para Morro do Pai Inácio e Grutas num dia e Cachoeira do Mosquito, com o Poço do Diabo no outro. O pacote banca guia, transporte, taxas de visitação, seguro de acidentes pessoais da Ecotrip e 02 almoços regionais.

Apaixonada por São João, a fisioterapeuta Layla Cupertino já passou a festa em várias cidades que são símbolo da festa na Bahia. Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí e Irecê passaram pelo roteiro. Mas ninguém balançou seu coração tanto quanto o Capão. Por isso ela vai repetir a dose agora, em 2022.

"A energia daquele lugar é contagiante, bem gostosa, leve. Dá para curtir as trilhas e de noite tem muito forró, dá para tomar um vinho e esquentar o corpo naquele friozinho gostoso. Só de falar já sobe a serotonina", diz empolgada. Ela alugou uma casa junto a um grupo de amigos que é perto da Vila, então fica mais tranquilo de fazer os trajetos e aproveitar a noite.

Por motivo do recente aumento de casos de covid-19, o CORREIO volta a chamar a atenção para a necessidade da vacinação completa (de acordo com cada faixa etária) contra o novo coronavírus. Além disso, sugere o uso de máscaras apropriadas, a higienização das mãos e o cuidado com aglomerações.