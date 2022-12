Trinta toneladas de lixo são recolhidas pela Limpurb em noite do Festival Virada

Durante a primeira noite de festa na Virada Salvador, a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) recolheu cerca de 30 toneladas de resíduos e 1,5 tonelada de material reciclável da Arena Daniela Mercury. O presidente da Limpurb, Omar Gordilho, explicou que acompanhar o balanço de cada noite é fundamental para manter o sucesso da operação.

“Assim como ontem, a nossa equipe chegou aqui logo cedo, lavou e preparou o espaço para receber as pessoas em mais um dia de festa. Vamos manter a operação exatamente igual a de ontem devido ao sucesso obtido. No entanto, é muito importante acompanhar o desempenho das equipes para, se necessário, realizar algum ajuste”, contou o gestor.

De acordo com Omar Gordilho, a Limpurb está desenvolvendo a Operação Limpeza na Virada, em parceria com a cooperativa CRG Bahia, visando reduzir os impactos dos resíduos produzidos no evento. Cerca de 429 colaboradores e 46 equipamentos entre compactadores, caçambas, tratores e caminhões pipa estão atuando no local.

A Limpurb ainda dá suporte à operação de coleta seletiva que ocorre no espaço. São 60 contêineres de 1m³ divididos entre resíduos secos e úmidos. No total, 50 cooperadores cadastrados pela cooperativa e mais 150 cooperadores autônomos realizam as atividades de coleta pelo espaço. A arena também conta com duas Centrais de Apoio ao Catador.

Além disso, foram instalados 620 sanitários químicos e 21 contêineres climatizados espalhados para higiene pessoal da população durante a festa.