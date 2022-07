Trio é preso acusado de arrombar lotéricas em Conquista e Salvador

Três suspeitos pelo arrombamento de uma lotérica em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foram presos na quinta-feira (7), em Eunápolis, segundo a Polícia Civil.

Segundo as investigações, entre os dias 11 e 12 de junho, os dois homens, de 26 e 44 anos, e a mulher de 40, arrombaram dois cofres e roubaram R$ 165 mil do estabelecimento, que fica no Centro de Conquista.

Além desse caso, o trio também é apontado como responsável por outro crime, um roubo a lotérica em Águas Claras, em Salvador, no mês de abril.

Os três foram presos na Avenida Porto Seguro, no Centro de Eunápolis, e levados para a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista). Com eles foram apreendidos cinco celulares, que serão periciados, e uma quantia em dinheiro.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Conquista e o Draco, com apoio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil do Ceará.

Crime

A lotérica foi arrombada em junho desse ano, quando os ladrões fizeram um buraco de meio metro na parede para conseguir passar.

Depois, os funcionários encontraram os caixas e dois cofres vazios. No local, foram achadas uma furadeira, escada, pé de cabra, cheve de fenda, um disco de corte e marreta.