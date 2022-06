Trio é preso após fazer moradora refém durante fuga em Tancredo Neves

Três suspeitos que eram perseguidos pela polícia adentraram uma residência na rua Neuza Mendes Barbosa, no bairro de Tancredo Neves, na noite da última quarta-feira (8), e fizeram uma moradora de refém. Com o cerco policial e a negociação com os suspeitos, a vítima foi liberada e os indivíduos detidos. Com eles, foram apreendidos duas pistolas calibres 40 e 380, 11 munições de calibre 40, sete de calibre 380, 78 pinos de cocaína, 42 pedras de crack, nove embalagens de maconha e dois celulares.

A perseguição começou após a polícia receber informações de homens armados comercializando entorpecentes na região. As equipes se deslocaram até o local, constatando o fato. Ao perceberem a aproximação dos policiais , os indivíduos fugiram

A operação foi realizada por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central, da 3ª CIPM e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.