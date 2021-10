Trio é preso em flagrante após arrastão no subúrbio de Salvador

Três homens envolvidos em uma série de assaltos ocorridos no bairro de Paripe, em Salvador, foram presos em flagrante por policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi), na tarde do domingo (3).



Segundo o comandante da unidade, major Luís Nero, a equipe foi alertada sobre os suspeitos que estavam em um veículo Sandero praticando arrastão pelas ruas do bairro e que fugiram em direção a Periperi.



"Eles foram perseguidos por guarnições do bairro e em fuga vieram para Periperi. Nós demos continuidade ao acompanhamento e alcançamos na Estrada Velha de Periperi, próximo a rua do Boticário", contou o major.



Com eles foram apreendidos 13 celulares, diversos cartões de crédito, uma porção de maconha, duas carteiras, uma maquineta de cartão, dois carregadores de celular, um óculos, um relógio e R$ 13,20.



O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.



