Trio é preso em flagrante por furto de eletroeletrônicos em loja no Comércio

Policiais militares da 16ª CIPM prenderam em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (6), três homens que furtaram equipamentos eletroeletrônicos de uma loja localizada no bairro do Comércio, em Salvador, após fazerem um buraco na parede para subtrair os produtos.

A guarnição realizava rondas ostensivas preventivas às 3h30 da madrugada na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, sentido Feira de São Joaquim, quando passou pela frente de uma rede de eletroeletrônicos e se deparou com dois homens saindo do estabelecimento comercial com uma televisão e outros produtos. Próximo ao local onde os homens foram flagrados havia um buraco grande na parede, utilizado para a retirada dos equipamentos.

Ao avistar a viatura, a dupla abandonou os equipamentos e fugiu em direção ao Largo da Calçada, onde foi alcançada e presa. Com a chegada do apoio policial, as equipes deram continuidade às buscas e um terceiro comparsa foi flagrado próximo à estação de trem da Calçada.

O gerente da loja chegou logo depois e constatou o arrombamento e a retirada criminosa dos produtos, que foram recuperados pela Polícia Militar. Os três homens foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais, juntamente com o material apreendido: uma smart TV de 50 polegadas, um aspirador de pó e uma tampa superior deste tipo de equipamento, duas churrasqueiras, um ventilador e uma cafeteira.